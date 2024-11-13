Общество

Псковский губернатор призвал усилить информирование о возможности проверить здоровье

В ходе рабочего совещания губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил ключевые направления по сбережению здоровья граждан — проведение профилактических осмотров и диспансеризации для взрослого населения. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Михаил Ведерников отметил, что возможность прохождения медосмотров полностью обеспечена, включая вечерние часы и субботу. Кроме того, для удобства граждан задействованы мобильные ФАПы и выездные бригады, которые проводят профосмотры на рабочих местах.

«Прошу руководителей муниципальных образований включиться в работу по информированию об этих возможностях», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также напомнил, что диспансеризацию рекомендуется проходить один раз в три года — в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет, а после 40 лет — ежегодно. Записаться на медосмотр можно через портал Госуслуг, что делает процесс простым и быстрым.