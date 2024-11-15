Общество

В Пскове и Великих Луках областная больница проводит ремонты

Псковская областная клиническая больница проводит ремонты помещений лечебных учреждений в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В великолукском филиале приводится в порядок приемное отделение. Строители уже заменили электропроводку и инженерные коммуникации, обновили систему отопления, установили подвесной потолок и новые потолочные светильники, отремонтировали входные группы и установили пластиковые двери, зашлифовали стены и нанесли первый слой краски. Впереди предстоит уложить напольное покрытие и отремонтировать смотровые и диагностические кабинеты.

В Пскове в экстренном приемном отделении также ведутся ремонтные работы. В соответствии с установленными современными стандартами оборудуется кабинет, где разместится современный аппарат МРТ.

В настоящее время произведена замена коммуникаций, проведена перепланировка внутреннего помещения. В кабинете предусмотрены специальные экранированные стены, которые позволят минимизировать шумовое воздействие, предотвратят накопление статического электричества и защитят от внешних электромагнитных волн, что критически важно для правильного функционирования аппарата МРТ. Аппарат МРТ приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».