Общество

Себежанин Никита Вахрушев победил на всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Студент Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова из Себежского района Никита Вахрушев стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители студента.

Фотографии: Никита Вахрушев

«Никита Вахрушев - активист "Вечевого ордена", пресс-секретарь регионального отделения "Волонтёров Победы" из Себежского района, студент колледжа искусств - победил в конкурсе "Большая перемена"», - рассказали представители студента.

Уточняется, что молодой человек ранее побеждал в грантовом конкурсе Росмолодёжи.

Конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом Движения Первых. Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России и реализуется в рамках национального проекта «Образование».