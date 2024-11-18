Общество

«Росгосстрах» запускает новую платформу для онлайн-продаж и взаимодействия со страхователями

После завершения интеграции СК «Пульс» «Росгосстрах» реализовал следующий этап цифровой трансформации — появилась цифровая платформа РГС.Онлайн. Она оформлена в новых нестандартных для классического «Росгосстраха» цветах и стилистике, отражающей изменения, гибкость и динамику. Через сервис РГС.Онлайн «Росгосстрах» намерен качественно развить направление онлайн-продаж и дистанционного взаимодействия со страхователями, а также расширить клиентскую базу за счет активного привлечения новых целевых аудиторий.

«Мы уверены, что запуск РГС.Онлайн поможет усилить наши позиции в онлайн-продажах и привлечёт новых клиентов, представителей молодого поколения и жителей городов-миллионников, которые предпочитают мобильность и цифровые сервисы. РГС.Онлайн создан на базе технологий и клиентского опыта цифрового стартапа «Пульс». Он станет отличным решением для миллионов клиентов «Росгосстраха», желающих оформить страховой полис за считанные минуты», — отметил директор Департамента маркетинга и цифровых продаж компании «Росгосстрах» Александр Росликов.

На сайте rgs.online уже представлены основные страховые продукты компании: страхование домов и квартир, домашних животных, полисы для занятий спортом, а также ипотечное и туристическое страхование. В ближайшее время появится e-ОСАГО, каско и страхование от критических заболеваний, включая онкологические.

Оформление полисов, в том числе по подпискам с регулярными платежами, и урегулирование страховых случаев происходит онлайн через личный кабинет. Периодичность оплаты и параметры продуктов настраивает сам пользователь.

«Российский потребитель уже привык доверять крупному бренду и его составным частям — например, сервисам доставки еды, заказа такси, бронирования билетов и отелей. Это настолько прочно вошло в нашу жизнь, что мы, не задумываясь, пользуемся ими ежедневно. Классический основной бордовый бренд «Росгосстраха» остается на страховом рынке, ведь он мощнейший актив компании, имеющий самую высокую узнаваемость по всей стране. Мы продолжим его развивать, запускать на его основе новые проекты и платформы. Суббренд РГС.Онлайн станет одной из составных частей системы «Росгосстраха», нашим новым цифровым активом», — пояснил Александр Росликов.

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