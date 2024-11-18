Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами: семейные завтраки
«Гельдт»: гостевые комнаты
читатели, писатели и графоманы в провинции
Господин Рейтингомер
Дело табак
чистый русский
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
За мусор надо платить
Третий этап Муниципальная реформа
«Истфакт» Ленин в Пскове
Кружки и секции для детей
«Легкая кухня»: творожная запеканка
Потягнем за Отечество!
От стекляшки до «чебурашки»
 
 
 
ещё Общество 18.11.2024 15:020 Главную ель на Октябрьской площади в Пскове планируют установить 7 декабря 21.11.2024 17:490 Псковский школьник представил на конкурсе исследование роверных систем 21.11.2024 17:290 19% псковичей проведут новогодние каникулы на работе — опрос 21.11.2024 17:230 «Гайд-парк»: Елена Лунгу об эпидситуации в регионе и актуальных проблемах округа №2. ВИДЕО 21.11.2024 17:150 Игорь Дитрих: Слабовидящие люди очень сильны духом 21.11.2024 16:360 Почти 80% жителей региона не курят — Псковстат
 
 
 
Самое популярное 17.11.2024 13:461 Тело пропавшего подростка из Великих Лук нашли на 13-й день поисков 14.11.2024 19:174 Интерактив: Голый беглец 14.11.2024 15:240 Опубликовано видео смертельного наезда экс-подполковника на двух подростков в Пскове 15.11.2024 16:1311 Бедные псковичи 20.11.2024 17:501 Громкий хлопок обеспокоил псковичей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Бизнес на максимум: GigaChat MAX открывает новые возможности для роста эффективности компаний 

21.11.2024 15:59|ПсковКомментариев: 0

Теперь бизнес может воспользоваться всеми преимуществами нейросетевой модели от Сбера — GigaChat MAX. На сегодняшний день, это самая мощная модель в России и одна из сильнейших моделей мира, по данным независимого бенчмарка MERA. Новая модель подходит для решения наиболее сложных задач, которые требуют высокой креативности и точности, от создания технологических карт блюд для ресторанов до разработки цифровых двойников на производстве. Доступ к GigaChat MAX открыт для компаний любого масштаба через облачный API. 

Также пользователи могут оценить обновленные возможности уже зарекомендовавших себя ранее моделей GigaChat Lite и GigaChat Pro. Первая подойдет для решения простых вопросов, где важна скорость, а GigaChat Pro хорошо справится с более комплексными задачами со сложными инструкциями.

В чем преимущества GigaChat MAX?

Исследования SBS (Side-by-side) показывают, что ответы GigaChat MAX стали не только фактологически точнее, но и более понятными и структурированными, и лучше воспринимаются человеком. Для бизнеса это значит, что внедрение новой модели обеспечит рост автоматизации клиентского сервиса в текстовых и голосовых каналах, одновременно повышая индекс удовлетворённости клиентов (CSI).

GigaChat MAX в полтора раза лучше работает с задачами по программированию и написанию кода — международные бенчмарки HumanEval и MBPP демонстрируют рост на 45% и 37% соответственно. Использованиями GigaChat MAX существенно повысит эффективность разработчиков в компаниях.

У новой модели значительно выросли математические способности — бенчмарки GSM8K и MATH показывают, что MAX почти на 25% лучше справляется со сложными математическими задачами. Также модель лучше ориентируется в экономике и естественных науках — биологии, химии, физике и медицине. Таким образом внедрение GigaChat MAX расширит спектр индустриальных задач, которые может решать генеративный искусственный интеллект.

«Генеративный искусственный интеллект открывает все новые горизонты для цифровой трансформации бизнеса. Уже сегодня практически во всех сферах экономики мы видим множество кейсов внедрения нейросетевых моделей с доказанной эффективностью. Растущая востребованность сервиса побуждает нас постоянно совершенствовать и развивать GigaChat, чтобы наши клиенты могли достигать еще более высоких показателей в решении самых разных бизнес-задач. Сегодня уже более 9 тысяч внешних клиентов, включая крупный корпоративный бизнес, используют GigaChat через API для решения своих бизнес-задач. Это лучшее подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», - сказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. 

Как протестировать GigaChat MAX

В личном кабинете для работы с GigaChat появился новый раздел – Playground. Сервис позволит любому клиенту, даже без навыков программирования, подбирать модель GigaChat и промпты, наиболее подходящие под конкретную задачу, и быстро проверять гипотезы, используя в том числе GigaChat MAX.

Как начать использовать GigaChat MAX

Для теста можно воспользоваться Freemium доступом к API GigaChat MAX. В таком формате доступен 1 млн токенов в год, 50 000 из которых теперь будут начисляться новым пользователям к GigaChat MAX. Текущим клиентам до конца ноября также будут начислены токены к новой модели, а еще восстановятся в полном объёме лимиты к GigaChat Pro и GigaChat Lite.

Для практического использования компаниям доступны два варианта тарификации использования GigaChat MAX: пакеты токенов по предоплате или же оплата за фактическое использование. В зависимости от объёмов потребления токенов предусмотрены дополнительные скидки. Подробную информацию по тарифам можно получить на сайте.

Также на сайте представлены различные примеры использования модели в различных отраслях.

Реклама: ПАО «Сбербанк России». Erid: 2SDnjcHkRA3

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В последнее время в российском законодательстве резко увеличилось количество различных запретов. Ограничивают ли эти запреты вашу жизнь?
В опросе приняло участие 193 человека
21.11.2024, 17:490 Псковский школьник представил на конкурсе исследование роверных систем 21.11.2024, 17:430 О тайном смысле пушкинской фразы «Весь ваш яблочный пирог» узнали гости на именинах «Михайловского» в Пскове 21.11.2024, 17:290 19% псковичей проведут новогодние каникулы на работе — опрос 21.11.2024, 17:230 «Гайд-парк»: Елена Лунгу об эпидситуации в регионе и актуальных проблемах округа №2. ВИДЕО
21.11.2024, 17:200 «Органные легенды Европы» прозвучат в Пскове 24 ноября 21.11.2024, 17:150 Игорь Дитрих: Слабовидящие люди очень сильны духом 21.11.2024, 17:110 ЦБ обсудит символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тысяча рублей 21.11.2024, 17:020 Токсичные осколки
21.11.2024, 16:590 Почти два миллиона рублей перевели жители Пскова мошенникам за неделю 21.11.2024, 16:480 Волейболисты псковской «Бригантины» вышли в финал «Кубка федерации» 21.11.2024, 16:360 Почти 80% жителей региона не курят — Псковстат 21.11.2024, 16:310 Валентина Понизовская о главном в работе, планах и плюсах муниципальной реформы
21.11.2024, 16:240 Пскович случайно убил знакомую и предстанет перед судом 21.11.2024, 16:220 Николай Козловский: Налоговая служба – одна из наиболее значимых структур госуправления 21.11.2024, 16:120 До -2 градусов прогнозируют в Псковской области 22 ноября 21.11.2024, 16:080 Паёк для пациента
21.11.2024, 15:590 Бизнес на максимум: GigaChat MAX открывает новые возможности для роста эффективности компаний  21.11.2024, 15:530 80-летие областной организации Всероссийского общества слепых отметили в Пскове 21.11.2024, 15:420 Баню на улице Конной в Пскове закрывали на реорганизацию – администрация 21.11.2024, 15:400 Дома псковичей становятся умнее — МегаФон
21.11.2024, 15:360 Драму-вестерн «Лютый» покажет в Пскове театр из Казахстана 21.11.2024, 15:322 Шалаш Ленина горел в Ленобласти 21.11.2024, 15:140 Елена Лунгу о «Псковском гектаре», преображении города и проблемах избирателей  21.11.2024, 15:080 «Надежды России» в Великих Луках соберут около 700 лучников 
21.11.2024, 14:541 Институт Пушкина назвал слово 2024 года 21.11.2024, 14:500 Проекты благоустройства для округов представили на «Хакатоне» в Пскове  21.11.2024, 14:370 «Росгосстрах» запускает новую платформу для онлайн-продаж и взаимодействия со страхователями 21.11.2024, 14:360 Пропавший в Пскове подросток в серых джинсах найден живым
21.11.2024, 14:340 Наталья Мельникова рассказала об ожидаемом периоде выплаты пенсии в Совфеде 21.11.2024, 14:240 В Пскове водитель Renault сбил девушку на переходе 21.11.2024, 14:061 Страдающего шизофренией псковича лишили водительского удостоверения 21.11.2024, 13:540 В Роспотребнадзоре заявили о завершении процесса импортозамещения продуктов
21.11.2024, 13:430 Обязательное распределение медиков поможет перекрыть кадровый дефицит — Елена Лунгу 21.11.2024, 13:321 Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы 21.11.2024, 13:230 «Дневной дозор»: Как спасти ЖКХ? 21.11.2024, 13:121 Мастер производства в Псковской области получила перелом на работе
21.11.2024, 13:090 Стрельцы, купец Поганкин и подвиг партизана Чеховича: Псковский музей покажут на «РЕН-ТВ» 21.11.2024, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Новыхпартий.Нет, раскол несистемной оппозиции и медиа в информационной войне 21.11.2024, 12:530 Сбер: Жители СЗФО стали чаще «улыбаться» при совершении покупок 21.11.2024, 12:490 Вспышка внебольничной пневмонии негативно сказалась на темпах вакцинации — Елена Лунгу
21.11.2024, 12:442 Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube? 21.11.2024, 12:411 Армен Мнацаканян: Нужен мощнейший аудит всей системы ЖКХ 21.11.2024, 12:310 Суд по делу о жестоком избиении щенка Катыша стартует в Порхове 26 ноября 21.11.2024, 12:280 Два автомобиля столкнулись на съезде с Ольгинского моста в Пскове
21.11.2024, 12:180 Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Владиславу Иванову открыли на псковской школе 21.11.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Еленой Лунгу 21.11.2024, 12:030 Работница «Пятерочки» в Псковской области получила травму на рабочем месте 21.11.2024, 12:001 Псковский медиафорум: на передовой информационных баталий
21.11.2024, 11:560 Острович подстрелил собутыльника и отправился в тюрьму на три года 21.11.2024, 11:500 «Сообразим на троих»: Новыхпартий.Нет, раскол несистемной оппозиции и медиа в информационной войне 21.11.2024, 11:360 Ужин в трех сценах «Только по любви» состоится в псковском ресторане «Гельдт» 21.11.2024, 11:270 Житель Бежаницкого округа погиб в ходе СВО
21.11.2024, 11:260 Переходящую дорогу на зеленый свет женщину сбили в Великих Луках 21.11.2024, 11:220 Т1 Цифровая академия и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БПЛА 21.11.2024, 11:180 Псковский музей представил «Архангела» Николая Рериха в Эрмитаже 21.11.2024, 11:140 Михаил Ведерников: Налоговая служба – фундамент финансовой стабильности 
21.11.2024, 11:020 Псковичка попалась на краже одежды и косметики 21.11.2024, 10:550 Блогер-медик из Великих Лук примет участие в романтическом телешоу  21.11.2024, 10:510 Ремонтирующего общежитие в Себеже подрядчика признали недобросовестным 21.11.2024, 10:380 Пскович украл три велосипеда и предстанет перед судом
21.11.2024, 10:260 Исполнилось 100 лет со дня рождения археолога Валентина Седова 21.11.2024, 10:230 Великолучан предупредили о кратковременном включении электросирен 21.11.2024, 10:130 Цифровая зрелость 21.11.2024, 10:130 Спектакль «Евгений Онегин» показали в Великих Луках студенты университета кинематографии
21.11.2024, 10:040 Тротиловую шашку нашли на клумбе в Великих Луках 21.11.2024, 09:590 «Гайд-парк»: Елена Лунгу об эпидситуации в регионе и актуальных проблемах округа №2 21.11.2024, 09:410 Научная конференция «И в труде, и в бою» пройдет 21 ноября в Великих Луках 21.11.2024, 09:400 Пушкинский заповедник экспонирует свои новые приобретения
21.11.2024, 09:281 Шел в Европу, попал в ЦВСИГ 21.11.2024, 09:200 Православная церковь отмечает Собор Архангела Михаила 21 ноября 21.11.2024, 08:500 «Олимпийский диктант» завершили почти 300 онлайн-участников 21.11.2024, 08:200 В Пушкиногорском районе обновили дороги и освещение в деревне Исса
21.11.2024, 08:081 Серый рынок смартфонов в России вырос на 30% 21.11.2024, 07:300 Россия отмечает День военной присяги 21 ноября 21.11.2024, 07:000 Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября 20.11.2024, 23:561 В детских сосисках «Великолукского мясокомбината» обнаружили мясной клей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru