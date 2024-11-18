Бизнес на максимум: GigaChat MAX открывает новые возможности для роста эффективности компаний 

Теперь бизнес может воспользоваться всеми преимуществами нейросетевой модели от Сбера — GigaChat MAX. На сегодняшний день, это самая мощная модель в России и одна из сильнейших моделей мира, по данным независимого бенчмарка MERA. Новая модель подходит для решения наиболее сложных задач, которые требуют высокой креативности и точности, от создания технологических карт блюд для ресторанов до разработки цифровых двойников на производстве. Доступ к GigaChat MAX открыт для компаний любого масштаба через облачный API.
Также пользователи могут оценить обновленные возможности уже зарекомендовавших себя ранее моделей GigaChat Lite и GigaChat Pro. Первая подойдет для решения простых вопросов, где важна скорость, а GigaChat Pro хорошо справится с более комплексными задачами со сложными инструкциями.
Исследования SBS (Side-by-side) показывают, что ответы GigaChat MAX стали не только фактологически точнее, но и более понятными и структурированными, и лучше воспринимаются человеком. Для бизнеса это значит, что внедрение новой модели обеспечит рост автоматизации клиентского сервиса в текстовых и голосовых каналах, одновременно повышая индекс удовлетворённости клиентов (CSI).
GigaChat MAX в полтора раза лучше работает с задачами по программированию и написанию кода — международные бенчмарки HumanEval и MBPP демонстрируют рост на 45% и 37% соответственно. Использованиями GigaChat MAX существенно повысит эффективность разработчиков в компаниях.
У новой модели значительно выросли математические способности — бенчмарки GSM8K и MATH показывают, что MAX почти на 25% лучше справляется со сложными математическими задачами. Также модель лучше ориентируется в экономике и естественных науках — биологии, химии, физике и медицине. Таким образом внедрение GigaChat MAX расширит спектр индустриальных задач, которые может решать генеративный искусственный интеллект.
В личном кабинете для работы с GigaChat появился новый раздел – Playground. Сервис позволит любому клиенту, даже без навыков программирования, подбирать модель GigaChat и промпты, наиболее подходящие под конкретную задачу, и быстро проверять гипотезы, используя в том числе GigaChat MAX.
Для теста можно воспользоваться Freemium доступом к API GigaChat MAX. В таком формате доступен 1 млн токенов в год, 50 000 из которых теперь будут начисляться новым пользователям к GigaChat MAX. Текущим клиентам до конца ноября также будут начислены токены к новой модели, а еще восстановятся в полном объёме лимиты к GigaChat Pro и GigaChat Lite.
Для практического использования компаниям доступны два варианта тарификации использования GigaChat MAX: пакеты токенов по предоплате или же оплата за фактическое использование. В зависимости от объёмов потребления токенов предусмотрены дополнительные скидки. Подробную информацию по тарифам можно получить на сайте.
Также на сайте представлены различные примеры использования модели в различных отраслях.
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