Пять украинских БПЛА уничтожено в Псковской области за два месяца: УФСБ напоминает правила безопасности

Эксперты-взрывотехники УФСБ России по Псковской области проводят регулярную работу по уничтожению потерпевших крушение украинских беспилотных летательных аппаратов. За июнь и июль 2026 года на территории региона обнаружено и ликвидировано пять БПЛА противника. В связи с участившимися случаями обнаружения обломков беспилотников ведомство напоминает жителям региона правила поведения.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

При обнаружении сбитого беспилотного воздушного судна или его фрагментов категорически запрещается приближаться к ним. Вблизи БПЛА нельзя пользоваться сотовым телефоном или радиоаппаратурой. Любую информацию о пролётах беспилотников и местах их падения нужно незамедлительно сообщать по телефону дежурной службы ведомства: 8-8112-72-52-00.

Кроме того, в регионе действует указ губернатора Псковской области о запрете публикации и распространения в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» любой информации, в том числе фото- и видеоматерилов, сообщений:

касающихся применения и последствий применения БПЛА, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска, траекторию полёта, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных атакой повреждений;

касающихся применения и последствий применения средств (систем) противодействия БПЛА, в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы;

способствующих раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов на территории Псковской области.

Несоблюдение вышеуказанных запретов является основанием для привлечения гражданина к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.