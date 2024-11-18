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Общество

Неизвестный ранее ДОТ обнаружили в Себежском районе

22.11.2024 12:51|ПсковКомментариев: 0

Неизвестный ранее ДОТ исследуют поисковики в Себежском районе.

Фото: ГТРК «Псков»

Первыми отправились на объект участники поискового отряда «Забытый батальон». ДОТ удалось обнаружить только благодаря трофейной аэросъемке, сообщает ГТРК «Псков».

Издалека не сразу можно рассмотреть огневую точку, бетонные стены покрыты мхом. Внутри можно увидеть множество гильз. На стенах - вмятины с раскуроченной, проржавевшей от времени железной арматурой. Это попадания немецких снарядов. Поисковики предположили, что в основном била артиллерия. 

Теги: #ДОТы
Источник: Псковская Лента Новостей
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