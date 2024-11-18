Общество

Президент фонда «Планета женщин»: Мама должна быть успешной

Перемены в жизни участниц конкурсов красоты влияют не только на их внутреннее состояние, но и на восприятие их детьми. Такое мнение на онлайн-брифинге ПЛН «Талантливы и красивы» выразила президент фонда «Планета женщин», директор «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина.

«После конкурса ты меняешься кардинально, абсолютно точно», — отметила она.

По словам Аллы Маркиной, перемены касаются не только внутреннего состояния, но и окружения участниц: «Ты начинаешь всех подтягивать своим внешним видом, своей новой энергией. Дети начинают смотреть на тебя по-другому. Мама должна быть успешной — это очень важно для семьи».

Алла Маркина также рассказала о женщинах, которые приходят на конкурс в поисках перемен.

«У меня были случаи, когда женщины говорили: "Я домработница, я домохозяйка, я сижу дома". Они ощущали отсутствие активности в своей жизни. Важно, чтобы их дети видели мать как успешную личность», — подчеркнула она.

Гостья студии отметила, что многие женщины сталкиваются с различными трудностями: одни много работают и им не хватает «женской энергии», другие оказываются дома и чувствуют нехватку «королевской энергии». «Конкурс — это возможность открыть в себе новые грани, которые помогут достичь успеха и стать источником вдохновения для окружающих», — заключила Алла Маркина.