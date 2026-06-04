Стал известен график приема граждан руководством Великолукского и Куньинского филиалов ПОКБ

График приема граждан по личным вопросам руководителями амбулаторно-поликлинического звена филиалов «Великолукский межрайонный» и «Куньинский» предоставили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

Прием граждан Великолукского межрайонного и Куньинского филиалов ПОКБ заместителем главного врача – руководителем филиала «Великолукский межрайонный» будет проводиться по средам с 14.00 до 16.00 по адресу: Великие Луки, улица Больничная, 10, в приемной главного врача.

Телефон для записи: 8 (81153) 7-29-88.

Заведующая амбулаторно-поликлинической службой филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ Варвара Миронова будет принимать граждан по следующему графику:

понедельник (для жителей, прикрепленных к поликлинике №3), с 11.00 до 13.00;

пятница (для жителей, прикрепленных к поликлиникам №№1, 2) с 11.00 до 13.00.

Адрес приема в понедельник для жителей, прикрепленных к поликлинике №3: Великолукский район, деревня Золотково, 2, кабинет 33.

Адрес приема в пятницу для жителей, прикрепленных к поликлиникам №№1,2: Великие Луки, улица Пионерская, 10, кабинет 313.

Телефон для записи: 8 (81153) 7-18-77.

В Кунье прием граждан будет проводить исполняющий обязанности заместителя главного врача – директор филиала «Куньинский» ПОКБ Усик Джндоян по пятницам с 14.00 до 16.00 по адресу: поселок Кунья, улица Больничная, 26, кабинет 3.

Телефон для записи: 8 (81149) 2-22-82.