 
Общество

Стал известен график приема граждан руководством Великолукского и Куньинского филиалов ПОКБ

0

График приема граждан по личным вопросам руководителями амбулаторно-поликлинического звена филиалов «Великолукский межрайонный» и «Куньинский» предоставили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

Прием граждан Великолукского межрайонного и Куньинского филиалов ПОКБ заместителем главного врача – руководителем филиала «Великолукский межрайонный» будет проводиться по средам с 14.00 до 16.00 по адресу: Великие Луки, улица Больничная, 10, в приемной главного врача.

Телефон для записи: 8 (81153) 7-29-88.

Заведующая амбулаторно-поликлинической службой филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ Варвара Миронова будет принимать граждан по следующему графику:

  • понедельник (для жителей, прикрепленных к поликлинике №3), с 11.00 до 13.00;
  • пятница (для жителей, прикрепленных к поликлиникам №№1, 2) с 11.00 до 13.00.

Адрес приема в понедельник для жителей, прикрепленных к поликлинике №3: Великолукский район, деревня Золотково, 2, кабинет 33.

Адрес приема в пятницу для жителей, прикрепленных к поликлиникам №№1,2: Великие Луки, улица Пионерская, 10, кабинет 313.

Телефон для записи: 8 (81153) 7-18-77.

В Кунье прием граждан будет проводить исполняющий обязанности заместителя главного врача – директор филиала «Куньинский» ПОКБ Усик Джндоян по пятницам с 14.00 до 16.00 по адресу: поселок Кунья, улица Больничная, 26, кабинет 3.

Телефон для записи: 8 (81149) 2-22-82.

«Обращаем особое внимание на то, что прием проводится строго по предварительной записи!» - подчеркнули в ПОКБ.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026