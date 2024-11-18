Общество

Пищеблок областного центра семьи в Пскове отремонтировали по решению суда

Прокуратура города Пскова с участием специалистов управления Роспотребнадзора по Псковской области провела проверку в областном центре семьи и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что отделение учреждения, расположенного по адресу: город Псков, улица Набат, дом №6а, не обеспечивало безопасные условия содержания воспитанников. В отделении социальной реабилитации областного центра семьи несовершеннолетних требовался ремонт пищеблока. В связи с этим прокуратура города направила в суд соответствующее исковое заявление.

Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время ремонт завершили.