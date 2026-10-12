Ирина Баранова назвала три основных способа отличить импульсивную покупку от необходимой

Существует три основных способа, которые помогут разобраться: покупка является импульсивной или действительно необходимой, рассказала в новом выпуске программы «PRO Деньги» Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии отметила, что существует три основных способа, которые могут помочь разобраться: покупка импульсивная покупка или действительно необходимая трата денежных средств.

Первый вариант: когда человек планирует сделать большую покупку, необходимо взять период охлаждения на 48 часов.

«Например, решили купить автомобиль: подумайте, отложите в голове, ещё раз взвесьте, и если вы понимаете, что через 48 часов желание не пропало, есть понимание, что это необходимая покупка, то в таком случае считается, что это не импульсивная трата денег», — отметила Ирина Баранова.

Также эксперт добавила, что очень правильно оценить бюджет: действительно ли человек может себе позволить сделать дорогостоящую покупку.

«Потому что всегда должны оставаться деньги на постоянные регулярные расходы. Также, если траты на покупку превышают 30% всего бюджета, то стоит остановиться и подумать. Если это покупка менее 5% бюджета, тогда ее можно делать», — добавила Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области.

Третий важный пункт — надо отделять «хочу» от «надо».

«Например, сломалась машина, и человек не может ездить на работу, ездить на дачу, отвозить ребёнка в школу. Это, безусловно, надо: машина старенькая и требует замены. А если вышла новая модель, которую хочется — стоит лишний раз подумать. Надо всегда эмоциональное отделять от рационального», — заключила эксперт.

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