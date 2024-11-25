Общество

Социальный ролик о безопасном хранении оружия выпустила Росгвадия

Росгвардия продолжает серию социальных видеороликов, посвященных повышению уровня осведомленности граждан о правилах безопасного обращения с оружием. Новый эпизод акцентирует внимание на безопасности хранения оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Видео: Росгвардия / «ВКонтакте»

Видео основано на реальных событиях и демонстрирует возможные трагические последствия несоблюдения правил безопасности.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе. Это обеспечивает его сохранность и безопасность, а также исключает доступ посторонних лиц, напомнили в ведомстве.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет за собой административную и уголовную ответственность. Кроме того, оружие может быть изъято, а все разрешения на его хранение и ношение аннулированы.