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Общество

Андрей Михайлов о кадрах, нацпроектах и капремонтах в Островском районе

27.11.2024 17:21|ПсковКомментариев: 0

Как кадровый вопрос связан с качеством строительных работ и почему распределение после получения образования за счет государства — хорошая инициатива, которая должна вводиться постепенно и обдуманно, рассказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

 

- Со следующего года заработает профильный национальный проект «Кадры». В споре про один из механизмов кадрового обеспечения — это распределение медиков, которые учились в бюджетный счет, вы на какой стороне? 

- Полностью поддерживаю инициативу, что если отучился за бюджетный счет, будь добр, государству послужи. Это больше касается медицины. Тут еще нужно посмотреть на работу частных клиник, с которой я не совсем согласен. Когда врач, находясь на бюджетном посту, скажем, в поликлинике, дает направление в частную и приходит туда после обеда работать, а это сплошь и рядом, это не совсем правильно. Тут нужно какой-то механизм вырабатывать.

Тут нет черного и белого, можно и нельзя, но как-то подойти к этому взвешено - абсолютно нужно и необходимо. Самое дорогое у человека - это что? Здоровье. Все остальное - ЖКХ, образование - еще терпит. А здоровье и кузница кадров для здравоохранения - это первоочередная задача. И наконец-то внимание обратили. 

8 лет назад начался у нас ощутимый кадровый дефицит, и мы об этом уже говорили. Для Москвы, наверное, Санкт-Петербурга, городов-миллионников в то время эта проблема не была такой острой, потому что они наших специалистов вытянули. И когда практически закончились специалисты у нас, проблема возникла и там. 

Также сейчас активно муссируется тема с мигрантами. Тоже ситуация неоднозначная, кто-то говорит, нужно всех выгнать и так далее. Абсолютно нет, потому что вся экономика остановится. Посмотрите, они и водители автобусов, и строители, и уже медики, младший персонал, и уборщики. 

- Они тоже специалисты, и высококлассные специалисты в том числе? 

- Абсолютно. И всех под одну гребенку нельзя. На мой взгляд, знанием русского языка ограничивать работу мигранта, наверное, на сегодняшний день - неправильно. 

- Понимать «здравствуйте, до свидания» и основы того дела, которое ты делаешь, и общаться с людьми, наверное, и нужно? А как же споры о том, что если ребенок идет в школу, он должен понимать то, что говорит учитель?

- Касаемо детей - 100%. Он уже должен знать русский язык. 

- А должен ли он знать русский язык на уровне филологического образования? Мне кажется, это чрезмерно.

- Мне тоже так кажется. Потому что иначе мы просто поставим границу въезда мигрантов, трудовых кадров, у нас вырастет стоимость заработной платы, образуется дефицит кадров, по стройкам будут провалы везде. Тут надо дифференцированно, а мы не привыкли так шагать. Вот была у нас проблема с лесами. Сибирь рубили, мы приняли закон. Теперь, извините, бабушке машину дров не выписать, потому что такой закон стал действовать по всей стране. Тоже не есть верно. Там, где есть проблема, надо локально ею и заниматься. Это касается и кадров. 

- Вот эта система распределения медиков, отучившихся за бюджетный счет, можно ли этот механизм применять на все отрасли? 

- Больше согласен с этим, но нельзя это делать сегодня и сразу. Это нужно постепенно вводить, чтобы не было дисбаланса, что кто-то выпустился, пошел фрилансером и свободен, а кто-то через год после него, может быть, выбрав не ту профессию по молодости, должен теперь этим заниматься. Это должно быть на том этапе, когда ученик заканчивает школу. Он уже должен понимать, что выбор профессии – это не просто высшее образование, магистратура или бакалавриат, а выбор профессии – это твой осознанный выбор, за который ты потом государству или предприятию, неважно, часть своего времени, своего жизненного пути уделишь. 

- Опять же, акцент на профориентацию в школе в таком случае должен быть? Нацпроект «Кадры», видимо, и создает эту самую систему?

- Наконец-то это заработало - профориентация. Уже в этом году эта норма есть. У меня дочь в 8 классе учится, и им предлагают профили выбрать, уже на заводы их приглашают и на предприятия, чтобы дети уже определялись к старшим классам, кто они. Гуманитарии, инженеры, медики и так далее. 

- В том числе с кадровым вопросом связаны проблемы с проведением капитальных ремонтов, строек по разным государственным и региональным программам. Мы слышим о задержке сроков, о недолжном качестве, о сложностях на этапе проектирования. Есть такие объекты в Островском районе?

- Здесь даже проблема не в кадрах, на мой взгляд, а вообще в принципе подхода к освоению бюджетных средств. Берем, условно, муниципалитет. Город выиграл тендер, получил денежные средства на проведение капитального ремонта либо строительство чего-то. Все это начинается с января, когда начинается распределение бюджета. Пока деньги доведут до непосредственного распорядителя, начинается проектирование сметы, это уже весна. К лету аукцион состоялся. Слава Богу, если заявились люди под те деньги, которые внесены в смету, и под те объемы, которые необходимо по факту сделать. Конец лета, пока закуп материала. Активное строительство начинаем к осени. Это практически, наверное, во всех сферах. И это неправильно. 

- Есть еще один механизм, который сейчас достаточно широко применяется - это дополнительные средства.

- Да, в конце года. 

- И надо срочно, в октябре, их освоить или школу построить? 

- Эта гонка за законом - ни к чему хорошему никогда не приведет и не привела. Страдает и качество, и сроки. Цель какая? Освоить деньги? Сделать тяп-ляп? Это неправильно. Дайте срок, перенесите на следующий год, на весну эти же средства, пусть подрядчик спокойно подготовится, заказчик также на контроле. В конце концов у нас есть и прокуратура, и Счетная палата. Бежать впереди паровоза для чего? Никак не могу понять. В этом, на мой взгляд, самая большая беда сегодня в плане строительства и проведения ремонтов.

- Андрей Владимирович, когда мы говорим про капитальные ремонты, стройки, обновление чего-либо, очень часто в последнее время я слышу сетование на качество проектирования. Это тоже вопрос, связанный с кадрами?

- Это оптимизация. Пресловутая оптимизация и вертикаль власти. Раньше при каждой организации, при каждом предприятии были свои сметчики, инженеры. Но посчитали: а для чего они нужны, если денег нет? Когда-то, действительно, 20-15 лет назад, когда занимались только техобслуживанием и эксплуатацией и никто ничего не строил, может быть, такой необходимости в этих специалистах и не было. Но мы сегодня пришли к тому, что проектировщики остались только, слава Богу, в региональных центрах, соответственно, Москва и Питер. Проектирование - это тендер, аукцион, техзадание. Это бюрократизирование процесса. И зачастую происходит ситуация, когда проектировщик выигрывает где-то в городе Москве. Составляет смету, не выезжая на объект по техническому заданию или по дефектовке. И как тут проект будет в качестве? 

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Михайлов Андрей Владимирович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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