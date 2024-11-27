Общество

Мисс Псков 2024 Ирина Волкова: Корона — это не только трофей, но и множество возможностей

Мисс Псков 2024 Ирина Волкова рассказала о своих впечатлениях и планах после завершения конкурса в ходе онлайн-брифинга на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Я думала, что после окончания конкурса смогу выдохнуть, но на самом деле это стало лишь началом нового этапа. У меня появилось второе дыхание, множество планов и целей, а также предложения о сотрудничестве», — отметила Ирина Волкова. Она добавила, что пока не может раскрыть все детали своих новых проектов, но уверена, что впереди много интересного.

Ирина Волкова также обратилась к девушкам, которые мечтают участвовать в конкурсе в следующем году: «Корона — это не только символ победы, но и возможность открыть новые двери и возможности. Я настоятельно рекомендую всем попробовать свои силы в этом фестивале».