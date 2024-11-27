Бюджет территориального ФОМС на 2025 год приняли в Псковской области

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования по доходам и расходам на 2025 год приняли на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Бюджет фонда обязательного медицинского страхования по доходам и расходам на 2025 год составляет 12 млрд 711 млн 205 тысяч 800 рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов - 13 млрд 698 млн 560 тысяч 900 рублей и 14 млрд 627 млн 462 тысяч 700 рублей соответственно.
Дефицит бюджета фонда в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов не планируется.
Доходы бюджета фонда на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сформированы: за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, прочих неналоговых поступлений.
Доходы бюджета фонда направляются на:
Доходы ФОМС в следующем году запланированы на 15% больше показателей текущего года. Расходная часть бюджета увеличится более чем на 1,5 млрд рублей. Основная статья расходов бюджета территориального фонда ОМС связна с реализацией базовой программы медицинского страхования – на эти цели в бюджете предусматривается 97,4% от общей суммы.