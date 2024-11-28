Общество

Семинар-совещание для специалистов по работе с молодежью прошло в Пскове

Итоговое семинар-совещание со специалистами молодежной политики муниципальных образований Псковской области прошло в Пскове сегодня, 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике.

После торжественной церемонии открытия участникам презентовали основные направления деятельности молодежной политики – добровольчество и гранты. Впереди у участников семинара образовательный интенсив «Гореть, не выгорая» и исторический квест «Вторая Мировая. Эпилог».

В событии приняли участие политики, общественники и лидеры мнений региона.

Мероприятие проводится при поддержке федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь»).