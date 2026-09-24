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Невельский суд направил на принудительное лечение москвича, похитившего у пенсионерки в Усвятах полмиллиона рублей

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Невельский районный суд назначил принудительное лечение жителю Москвы, который 27 февраля в составе преступной группы похитил более полумиллиона рублей у пожилой жительницы поселка Усвяты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

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Суд установил, что москвич действовал в составе группы лиц по предварительному сговору и выполнял роль «курьера». 27 февраля он получил от женщины 1928 года рождения более полумиллиона рублей. Пенсионерку до этого ввел в заблуждение неустановленный соучастник преступной группы. Злоумышленник убедил ее в необходимости передать денежные средства на проверку в «Комитет банковского надзора Банка России», чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза подтвердила, что мужчина в период совершения деяния страдал хроническим психическим расстройством. Из-за этого он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

На основании данного заключения суд применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

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