Общество

Курсанты помогли псковскому зооприюту подготовится к зиме

Волонтеры Псковского филиала Университета ФСИН России оказали помощь приюту для бездомных животных в подготовке к зимнему сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

10 курсантов, активно занимающихся волонтерской работой, навестили питомцев псковского приюта «Лесопилка», где на сегодняшний день на средства неравнодушных людей содержатся 140 собак и кошек.

Обучающиеся Псковского филиала Университета ФСИН России накормили животных, помогли очистить вольеры и заготовили дрова для зимнего сезона.

«Курсанты являются добровольными помощниками в защите бездомных животных, и эта помощь объединяет нас с другими волонтерами, готовыми помочь четвероногим друзьям выжить и обрести добросовестного хозяина в лице человека с добрым сердцем. Для нас это очень важная деятельность, которую мы обязательно будем продолжать», – отметила курсант Ирина Милица, которая является председателем волонтерского движения совета обучающихся образовательной организации.