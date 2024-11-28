ТОСы Псковской области стали победителями на всероссийском конкурсе

Пять территориальных общественных самоуправлений Псковской области стали победителями и призёрами VI Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС», сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.
Фото: Telegram-канал правительства Псковской области
В рамках стратегической сессии местного и общественного самоуправления Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления в Москве отметили наградами победителей и призеров VI Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС».
От Псковской области лучшими ТОС признаны: