Общество

Раскрыто, кому государство вернет «налоговый кешбэк» за 2025 год

Закон, предусматривающий новую семейную выплату для ряда россиян с двумя и более детей, вступает в силу с 2025 года. Кто и когда получит деньги, рассказала в интервью агентству «Прайм» руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская.

Выплата рассчитывается в виде разницы между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке шесть процентов.

«Возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке семь процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют "налоговым кешбэком"», — объясняет юрист.

Правда, полагается она не всем. Для ее получения доход на каждого члена семьи должен быть не более полутора прожиточных минимумов в регионе, при этом учитывается движимое и недвижимое имущество претендентов.

Получить деньги можно, подав в Социальный фонд заявление в срок с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения облагаемого НДФЛ дохода. Дополнительные документы и сроки перечисления средств будут определены позже. Таким образом, первые выплаты придут лишь в 2026 году.