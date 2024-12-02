Общество

Осужденные к принудительным работам в Великих Луках утеплили будки в зооприюте

Очередные выходные осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в ИЦ-1 города Великие Луки, провели с пользой – посетили центр милосердия для бездомных животных. Они оказали помощь в подготовке приюта к зиме: утеплили будки и провели распиловку дров, а также выполнили текущие ремонтные работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Таким образом группа волонтеров под руководством заместителя начальника исправительного центра №1 Артема Облукова отметила годовщину взаимодействия и оказания посильной помощи зоорганизации. Первый визит состоялся в конце ноября 2023 года. За это время сделано многое: благоустроена основная и прилегающая территории, построены новые вольеры, площадки для выгула собак, на постоянной основе проводятся сезонные работы.

Как отметили в учреждении, добровольческая деятельность в центре милосердия будет продолжена. Сотрудничество приносит много положительных результатов как для приюта, так и для задействованных в помощи осужденных. Год показал, что участие в благотворительных акциях является мощным воспитательным инструментом, направленным на исправление отбывающих наказание, их социальную адаптацию после освобождения. Мероприятие также приурочено к празднованию Дня волонтера, который отметят в стране 5 декабря.