Общество

Алик Халиков стал заведующим филиала «Пушкиногорский» островской больницы

Алик Халиков назначен на должность заведующего филиалом «Пушкиногорский» Островской межрайонной больницы. Он уже приступил к выполнению своих обязанностей и активно вовлекается в жизнь филиала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Островская межрайонная больница

Алик Халиков провел встречу с сотрудниками Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В ходе встречи он подчеркнул важность и значимость прохождения диспансеризации.

«Выездная диспансеризация – это отличная возможность для работников не только проверить свое здоровье, но и получить профессиональные рекомендации от врачей», - отметил он.

После беседы, сотрудники музея-заповедника приняли решение о прохождении профмероприятий. Выездная диспансеризация состоится для сотрудников музея-заповедника 4 декабря.