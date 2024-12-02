Общество

Александр Козловский: Поддержать детишек в непростое для них время может каждый

Благотворительная акция «Коробка храбрости», одна из традиционных акций «Единой России» в поддержку детей, проходящих длительное лечение проходит в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«Вместе с коллегами и неравнодушными жителями региона собираем подарки для ребятишек, которые проходят длительное лечение в больницах. Сейчас им как никогда нужны забота и внимание», - пишет депутат.

Акция проходит в Великих Луках совместно с активистками «Женского движения» и участниками молодежного общественного совета при главе городской администрации города. Детям передали паззлы, настольные игры, карандаши и фломастеры, раскраски и альбомы для рисования, наборы для творчества.

«Подарки для детишек купил и наш земляк, депутат Госдумы Александр Борисов. Поддержать мальчишек и детишек в непростое для них время может каждый. В Великих Луках специальные боксы установлены в общественной приемной «Единой России» и школах №№ 5, 7 и 17. Адреса пунктов сбора в других муниципалитетах региона – здесь», - подытожил Александр Козловский.

Сбор подарков продлится до 5 декабря. После окончания акции подарки передадим детям.