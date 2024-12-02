Общество

Пскову нужна идеология развития и реконструкции – архитектор Владимир Шуляковский

Пскову нужна некая идеология развития и реконструкции. Об этом архитектор, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский рассказал в эфире авторской передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Дизайн-код – вещь нужная и полезная, просто в историческом городе абсолютно все жестко подчинить законам невозможно. Хорошо было бы взять историческую часть и по ней придумать некую идеологию развития и реконструкции. А сейчас все делается наскоками, без понимания, что надо, а что – нет. Нет общей идеи», – сказал Владимир Шуляковский.

Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.