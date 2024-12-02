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Как проветривание помещения помогает сохранить здоровье, рассказала терапевт

Проветривание помещений является важным аспектом поддержания здоровья и профилактики различных заболеваний, особенно в зимний период. В этом убеждена врач-терапевт Наталья Леонтьева. Доктор подчеркнула, что регулярное проветривание помогает защититься от пневмонии и других респираторных заболеваний.

«В зимние месяцы люди проводят много времени в закрытых помещениях, где воздух становится сухим и насыщенным бактериями и вирусами. Это повышает риск заражения опасными вирусами и может привести к тяжелому течению простуды», - комментирует терапевт.

Врач отметила, что проветривание помогает улучшить качество воздуха, снизить концентрацию вирусов и бактерий, а также поддержать здоровье слизистых оболочек. Регулярное проветривание помещений способствует поддержанию иммунитета и снижает риск развития пневмонии и других респираторных заболеваний.

«Для правильного проветривания рекомендуется открывать окна на 5–15 минут несколько раз в день. Также важно следить за работой вентиляционных систем в доме, чтобы обеспечить эффективное циркулирование свежего воздуха», - советует Наталья Леонтьева.

Врач акцентировала внимание на том, что пневмония может передаваться через воздух и в некоторых случаях - при непосредственном контакте с заражёнными предметами, пишет RuNews24.ru.

Кроме того, доктор посоветовала одеваться по погоде в дождливые дни и употреблять обогащённые витаминами горячие напитки, такие как чай с лимоном и имбирём, чтобы минимизировать риск заражения.