Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в памятных мероприятиях в День Неизвестного солдата

Псковские росгвардейцы приняли участие в памятных мероприятиях в День Неизвестного солдата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-службакправления Росгвардии по Псковской области

Мероприятия прошли в Псков, Гдове, Острове и Опочке. Сотрудники регионального управления Росгвардии и отделений вневедомственной охраны почтили память павших воинов, возложили цветы к монументам и братским захоронениям.

«День Неизвестного солдата - не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память обо всех погибших и пропавших без вести во время других войн и вооруженных конфликтах», - отметили в Росгвардии.

Памятная дата была учреждена в 2014 году.