Общество

Социальный марафон «Моя семья - моя радость» провёл Детский фонд в Новоржевском округе

Команда проекта «Моя семья» совершила завершающий выезд в 2024 году с социальным марафоном «Моя семья – моя радость». В этот раз сотрудники Псковского областного отделения Российского детского фонда и специалисты ГБУЗ ПО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» пообщались с учениками 8-ых классов МОУ «Новоржевская средняя школа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

На каждом выездном мероприятии команда отрабатывает одинаковый сценарий: знакомимся с детьми, специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят интерактивные площадки социального марафона «Моя семья – моя радость», общаемся с детьми за чаем с вкусняшками, дарим им настольные игры для семейного досуга, предлагаем детям обновить свой гардероб в «бесплатном магазине» Детского фонда, подводим итоги работы.

В этом выездном мероприятии площадки марафона остались неизменны:

дети рисовали дерево, которое ассоциируется у них со своей семьёй, вспоминали близких и дальних родственников;

разобрались, что такое ценности и какие из них в первую очередь важны при строительстве семьи, а какие - в последнюю;

задумались над вопросами «Что для меня семья?», «Как часто и за что я благодарю своих родителей?», «Почему важна крепкая и дружная семья?».

Но каждое мероприятие по-своему особенное. На одной из площадок дети с удовольствием рисовали дом своей мечты, уделяя внимание не его внешнему виду, интерьеру, а тем, кто живёт в доме, делает его уютным, создаёт атмосферу счастья. После каждый желающий поделился своими мыслями на эту тему.

Детский фонд благодарит за помощь в организации и проведении мероприятия местное отделение «Движение первых» Новоржевского муниципального округа и Отдел по работе с молодёжью МБУК «Новоржевский районный культурно-спортивный комплекс».

Детский фонд продолжит череду выездных мероприятий в районы Псковской области в 2025 году. В планах посетить Палкинский, Красногородский, Пушкиногорский, Бежаницкий, Пыталовский и Порховский районы.

Напомним, что проект «Моя семья» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.