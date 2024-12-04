Общество

Псковский бизнес может пользоваться эквайрингом ПСБ за 0,5%

ПСБ в Псковской области запустил эквайринговую акцию «Успешный старт»*, которая позволяет микропредприятиям с низкими бизнес-оборотами применять торговый эквайринг за минимальную комиссию 0,5% и получить в пользование платежный терминал или оформить SoftPos и ПСБ-кассу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Акция ПСБ доступна любому виду бизнеса, а компаниям с оборотом от 50 тысяч рублей - без дополнительных эквайринговых комиссий. Это значит, что небольшие псковские автомойки, ремонтные и автомастерские, аптеки, ветеринарные клиники, парикмахерские, цветочные и ювелирные салоны и многие другие компании могут установить у себя удобный терминал и принимать оплату товаров банковскими картами. Либо воспользоваться технологией SoftPos и принимать платежи с помощью гаджетов – смарт-часов и фитнес-браслета – либо платежных стикеров, которые достаточно приложить к экрану смартфона.

В первую очередь технология SoftPOS рассчитана на компании, которым требуется много терминалов: предпринимателю не придется закупать переносные терминалы, а достаточно будет просто установить программу и создать нужное количество учетных записей для персонала. После того, как сотрудники скачают эквайринговое приложение себе на смартфон, они смогут использовать его как устройство для платежей (в том числе, принимающее оплату через СБП). Деньги поступят предпринимателю на расчетный счет, и при этом никакой дополнительной арендной платы за оборудование не потребуется.

Клиентам, подключившим «Успешный старт», на льготных условиях доступны также платежные операции через СБП**: денежные переводы в размере до одного миллиона рублей можно принимать без дополнительных комиссий и оплат.

Подключить «Успешный старт» можно в офисе ПСБ либо на сайте psbank.ru в разделе «Эквайринг и платежи». Для подключения эквайринга необходимо открыть счет для бизнеса.

*«Успешный старт» является акцией лояльности по эквайринговому и расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес». Акция проводится с 19.11.2024 по 28.02.2025 включительно. Эквайринговая комиссия в размере 0,5% от каждой операции доступна только новым клиентам, которые не имели открытых расчетных счетов в банке в течение минимум 6 месяцев до начала действия акции. Акция подключается клиентам, открывшим счет ТП «Ноль старт», по которому предусмотрена комиссия за зачисление безналичных денежных средств в размере 1,5% от суммы каждой операции, и подключившим услугу «Возмещение 3 раза в день» по стоимости обслуживания 290 рублей за каждое устройство. Фиксированная комиссия (ФК) в размере 1990 рублей за обычный терминал и 300 рублей за Soft Pos или ПСБ Кассу не взимается в месяц подключения устройства к акции. Со 2-го месяца ФК взимается только при неподдержании оборота 50 000 рублей в предыдущем месяце. При обороте в предыдущем месяце от 50 000 рублей и выше – в последующем месяце ФК не взимается. По окончанию акции условия по торговому эквайрингу сохранятся для тех, кто подключился к акции в период ее проведения. Подробные условия акции лояльности «Успешный старт» и ТП «Ноль старт» можно найти на сайте банка ПСБ по ссылке.

**Всем клиентам тарифа «Успешный старт» предоставляются льготные условия по операциям СБП: операции на сумму до 1 млн рублей в месяц - бесплатно. На платежные операции на суммы от 1 млн рублей применяется комиссия 0,4%-0,7%.

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