Общество

Железнодорожную станцию на участке Луга – Псков переименуют

Железнодорожную станцию на участке Луга I – Псков-Пассажирский переименуют с 15 декабря.

Ряд остановочных пунктов Октябрьской железной дороги в Ленинградской области также будет переименован.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров на Октябрьской железной дороге проводится работа по присвоению остановочным пунктам в Ленинградской области наименований, основанных на топографическом, историческом и культурном наследии местности, где они расположены, сообщили в РЖД.

В частности, на пути следования Луга - Псков будет переименована станция «разъезд 144 км». С 15 декабря она будет называться «Стояновщина».