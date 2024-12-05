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Общество

На меры поддержки медиков в Псковской области планируют направить 210 млн рублей

07.12.2024 11:00|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках работы над региональным бюджетом на следующий год провел серию встреч с медицинским и педагогическим сообществом. В обсуждении региональных мер поддержки специалистов образования и здравоохранения 6 декабря приняли участие представители профильных исполнительных органов, депутатского корпуса областного Собрания и профсоюзных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

В регионе ведется систематическая работа по укреплению кадрового потенциала в образовании и медицине, осуществляется ряд инициатив, направленных на приток новых специалистов и удержание квалифицированных и опытных сотрудников.

Так, в сфере здравоохранения в этом году объем поддержки медицинских кадров был практически удвоен — со 103 до 190 млн рублей. Благодаря принятым мерам в этом году впервые трудоустроены в медицинские организации Псковской области 95 врачей и 128 средних медицинских работников.

«Программа дает результаты: мы начинали, когда дефицит медицинских кадров был 1,2 тысячи человек. Сегодня он составляет чуть больше 300 человек. Динамика положительная. Цифры говорят о том, что мы с вами двигаемся в правильном направлении. Все меры и средства, которые мы предусматриваем, оправданы», — отметил Михаил Ведерников и поблагодарил областное Собрание депутатов за поддержку в этом важном для региона вопросе. В следующем году на предоставление мер поддержки медицинским специалистам планируется направить 210 млн рублей.

Еще одна встреча губернатора была посвящена мерам поддержки учителей. «В 2022 году мы приняли решение существенно расширить действующие меры для педагогов. Удвоили тогда объемы поддержки с 69 млн до 156 млн рублей, этот уровень с небольшими корректировками поддерживаем и сейчас. На следующий год планируем предусмотреть 170 млн рублей», — обратился Михаил Ведерников и добавил, что введенные меры поддержки оправданы и уже дают результаты.

«Дефицит кадров понемногу стал снижаться. Тенденция хорошая, она отражается на увеличении доли молодых специалистов. На сегодняшний день их 1029 — больше, чем в прошлом году», — добавил губернатор.

На встречах с губернатором представители медицинского и педагогического сообществ дали свою оценку действующим мерам поддержки, отметив их эффективность, а также выступили с инициативами и предложениями по совершенствованию системы привлечения кадров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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