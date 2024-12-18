Общество

Банкет в бане? Легко!

«Гельдтова баня» уже почти год радует горожан и гостей города. В ее стенах побывали заядлые любители пара. Но есть у Гельдта еще одна изюминка – гостевые комнаты. Удачно расположенные на втором этаже, вдали от шума и лишних глаз, они удобно сочетают в себе несколько вариантов отдыха. Обо всем по порядку!

Формат уединенного отдыха в бане:

Гостевые комнаты можно арендовать для посещения бани. Вмещают они до 20 гостей большая и до 10 – малая. Здесь удобные диваны, стол, большой телевизор и санузел с душевой. Удобно отдыхать компанией, чтобы и расслабиться, и легко общаться на любые темы. Из гостевых можно легко попасть в мыльную и парную. Закуски и напитки могут принести по заказу из ресторана «Гельдт».

Формат банкетных комнат:

Банкеты по случаю дня рождения, новогоднего корпоратива и иные торжества можно провести в гостевых. Ресторан «Гельдт», расположенный под одной крышей с баней, предлагает гостям различные варианты меню, сервис и качественные напитки, гостей обслуживает официант. В гостевых можно отдыхать до закрытия комплекса (до 22:00).

И если хочется с пользой провести часы отдыха, можно воспользоваться услугами пар-мастеров. В бане отличное меню банных ритуалов: от парения с пихтовыми вениками до энергетически-очищающего выкатывания с солью и травами.

Остается выбрать подходящий формат и забронировать. Подробнее о ценах и услугах на сайте комплекса www.pskbani.ru.

Напомним, что в бане действует расписание: вт, чт, пт, вс – мужские дни, ср, сб – женские.

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