Общество

ИИ призван стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития РФ — Путин

На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») завершилась главная дискуссия «Искусственный интеллект для человека. Помогая людям, объединяя страны». Участие в ней принял президент России Владимир Путин, а модерировал беседу президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

Владимир Путин в своём выступлении отметил, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, и большая роль в этом принадлежит Сберу, а также национальному Альянсу в сфере искусственного интеллекта. Президент РФ подчеркнул, что только за прошедший год искусственный интеллект преобразил облик целых отраслей, включая креативные индустрии.

По мнению президента РФ, AI-технологии призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития страны, обеспечить укрепление её обороноспособности, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций. Чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения искусственного интеллекта, его проникновению во все без исключения сферы нашей жизни.

Владимир Путин рассказал, что в этом году большая языковая модель Сбера GigaChat впервые обрабатывает вопросы россиян к прямой линии с президентом РФ, которая состоится 19 декабря. Это даёт полную объективную картину того, какие вопросы волнуют россиян. И такие технологии помогут создать уникальные инструменты обратной связи с гражданами.

Как отметил Герман Греф, анализ поступивших на прямую линию с президентом РФ вопросов показал, что больше всего граждан волнуют такие темы, как благоустройство городов, государственное управление, образование, социальное обслуживание и медицина. Искусственный интеллект способен предложить эффективные решения, о которых рассказали российские и иностранные эксперты — участники пленарной дискуссии.

Так, Айша Бин Бишр, эксперт по глобальной цифровой трансформации и умным городам, бывший генеральный директор Smart Dubai Office (ОАЭ), привела примеры практических решений умного города. Благодаря реализации этой концепции количество преступлений в некоторых районах Дубая снизилось на 25% за счёт анализа данных. AI-светофоры сегодня экономят каждому автомобилисту Дубая по 20 минут в день, пробки снизились на 15%. В целом, в ОАЭ развитию искусственного интеллекта уделяют огромное внимание: ещё в 2017 году в стране впервые в мире ввели должность министра по AI. А премьер-министр ОАЭ поручил всем государственным органам проанализировать, как генеративный искусственный интеллект сможет повысить их эффективность. И результаты такого поручения налицо.

Исключительную полезность AI демонстрирует и в государственном управлении, подчеркнул Герман Греф. В Минфине он уже применяется в бюджетном процессе для правильного классифицирования бюджетных расходов и привязки финансирования к требуемым результатам. Целый ряд решений внедрён на региональном уровне.

Сун Хайтао, президент Шанхайского исследовательского института в сфере искусственного интеллекта (SAIRI) и директор Международного центра передового опыта по развитию AI Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), рассказал, как AI улучшает работу правительства Китая: автоматизирует управление данными, обеспечивает поддержку в принятии решений, оптимизирует распределение ресурсов и бюджет. AI используется в широком спектре отраслей китайской экономики и притягивает инвесторов. Только в Шанхае AI-стартапы привлекли более 4 млрд юаней инвестиций.

В России фактически все технологические компании инвестируют в образование, создают платформы для профессионального обучения, для школьников и студентов, объяснил Герман Греф. И люди в своих вопросах президенту РФ называют тему образования очень актуальной.

Аакаш Гуглани, менеджер по политике цифрового развития в Digital India Foundation, акцентировал своё выступление на дефиците учителей — в масштабах планеты он оценивается в 68 млн человек. Ещё столько же студентов не имеют доступа к образованию. 120 тыс. школ в Индии работают только с одним учителем. Учителя перегружены административной работой. Здесь и возникает окно возможностей: AI может выступать наставником 24/7, кастомизировать учебные курсы под каждого ученика, объективно оценивать результаты обучения. Но при этом AI должен дополнять учителя, а не заменять его. И очень важен суверенитет данных, которые не должны находиться исключительно в руках частных компаний.

Герман Греф добавил, что в образовании искусственный интеллект никогда не сможет заменить учителя. Процесс воспитания человека может быть качественно реализован только другим человеком, фигура учителя является ключевой. Престиж профессии учителя, освобождение его от бумажной волокиты и возвращение ученикам — это самое важное, что могут сделать технологии.

Искусственный интеллект также ускоряет получение социальных пособий и льгот, повышает качество предоставления подобных услуг, сообщил Герман Греф. Такая практика уже реализуется в Липецкой области — об этом рассказала Ольга Белоглазова, заместитель губернатора региона. В Липецкой области предоставляется свыше 100 мер поддержки. Внедрение интеллектуальной системы управления в этом регионе позволило автоматизировать процессы и сократить сроки предоставления услуг в два раза, а количество ошибок — в 10 раз. Соответственно, производительность труда выросла в четыре раза. В ближайшем будущем в регионе планируют сократить срок получения поддержки ещё в два раза.

По словам Германа Грефа, в медицине искусственный интеллект может настолько ускорить научные открытия, что прогресс в ближайшие 10 лет будет сравним с прогрессом за последние 100 лет. Именно AI в состоянии сделать медицинские услуги более качественными и доступными, найти новые способы оказания медицинской помощи.

Виктор Гомболевский, ведущий научный сотрудник Института AIRI, эксперт в лучевой диагностике, врач-рентгенолог, указал на три направления, где искусственный интеллект особенно полезен. Это доступность медицинской помощи, её качество и разработка новых лекарств. Главная причина смертности по всему миру — сердечно-сосудистые заболевания. Благодаря AI их можно выявлять на самой ранней стадии. На основе GigaChat уже создан цифровой ассистент для пациента, который на основе симптомов и данных исследований предлагает наиболее вероятный диагноз и врача, к которому нужно обратиться.

Искусственный интеллект — ключевая технология XXI века, подчеркнул Герман Греф. Она несёт не только огромный потенциал, но и риски. Пять лет назад на AI Journey был создан российский Альянс в сфере искусственного интеллекта, в который вошло уже более 800 российских компаний. Все они подписали кодекс этики искусственного интеллекта. Чтобы объединить усилия по развитию AI во всём мире, на AI Journey 2024 объявили о создании Международного альянса искусственного интеллекта (AI Alliance Network) с участием 18 ассоциаций из Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Индии, Индонезии, Ирана, Китая, Кубы, Марокко, России, Сербии, Туниса, Чили, Эфиопии и ЮАР. Это позволит выйти на новый уровень кооперации, подчеркнул Герман Греф, сделать работу над AI открытой и прозрачной, чтобы искусственный интеллект был адекватным состоянию общества и его запросам.