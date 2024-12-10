Общество

В России заблокировали Viber за нарушения закона

Роскомнадзор (РКН) заблокировал мессенджер Viber на территории России за нарушение требований российского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», - говорится в сообщении.

Viber - это приложение для обмена сообщениями и голосовой связи, разработанное компанией Rakuten. Он был разработан компанией Viber Media и впервые выпущен в 2010 году. По данным Mediascope, аудитория Viber в октябре охватывала 26% населения России старше 12 лет, в среднем в день его использовали 14%.

20 июня 2023 года Viber впервые был оштрафован в России. Московский суд назначил мессенджеру административный штраф в размере 1 млн рублей за отказ удалить ложную информацию в сообществах мессенджера о специальной военной операции.