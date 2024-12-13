Общество

Около 25 единиц техники и порядка 40 человек задействованы в уборке снега в Пскове

Около 25 единиц техники и порядка 40 человек задействованы в уборке снега в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«С ночи в Пскове не прекращается сильный снег. Сейчас на линиях работают около 25 единиц техники и порядка 40 человек на ручной очистке автобусных остановок и узких тротуаров», - написал Борис Елкин.

Метель не утихает. При ухудшении погодных условий глава Пскова поручил увеличить количество техники и людей для уборки.