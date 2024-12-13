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Общество

Около 25 единиц техники и порядка 40 человек задействованы в уборке снега в Пскове

16.12.2024 09:37|ПсковКомментариев: 0

Около 25 единиц техники и порядка 40 человек задействованы в уборке снега в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«С ночи в Пскове не прекращается сильный снег. Сейчас на линиях работают около 25 единиц техники и порядка 40 человек на ручной очистке автобусных остановок и узких тротуаров», - написал Борис Елкин.

Метель не утихает. При ухудшении погодных условий глава Пскова поручил увеличить количество техники и людей для уборки.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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