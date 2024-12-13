Общество

Психолог рассказала, как с комфортом вернуться к работе после празднования Нового года

Праздники — это время, когда можно расслабиться, отдохнуть и насладиться компанией близких людей. Однако, когда весёлые дни заканчиваются, наступает реальность трудовых будней, и возвращение к привычному рабочему ритму может стать настоящим испытанием. Психолог Елена Горелова поделилась советами о том, как вновь столкнуться с повседневными обязанностями и максимально комфортно для себя вернуться к рабочему графику.

«Не стоит сразу же погружаться в работу с головой. Позвольте себе несколько дней, чтобы плавно вернуться к привычному графику. Начните с легких задач и постепенно увеличивайте нагрузку. Это поможет вам адаптироваться и избегать сильного стресса», - сказала Елена Горелова.

По возвращении на работу лучше всего установить ясные и достижимые цели. Психолог советует составить список задач на неделю, выделить наиболее важные из них. Это создаст структуру рабочего дня и поможет сосредоточиться на выполнении поставленных задач. Ключевые слова здесь «планирование» и «приоритеты». Елена Горелова также рекомендовала восстановить режим сна.

«Во время праздников режим сна может быть нарушен: поздние вечеринки, недостаток сна и сбившийся график. Чтобы вернуть себя в рабочий ритм, нормализуйте свой режим: ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Это поможет вашему организму восстановиться и вернуться к обычному уровню активности», - считает эксперт.

Очень важно позаботиться о своем здоровье и создать комфортную рабочую среду. Здоровье — важный аспект, который влияет на продуктивность, пишет RuNews24.ru.

«Включите в свой рацион больше фруктов и овощей, пейте достаточно воды и не забывайте о физической активности. Простая утренняя зарядка или прогулка на свежем воздухе зарядят вас энергией на целый день. Организуйте своё рабочее пространство так, чтобы вам было удобно и приятно находиться. Уберите лишние вещи, рассортируйте документы и добавьте элементы, которые вас радуют — фотографии, растения или что-то, что вдохновляет вас на работу», - добавила Елена Горелова.

После продолжительного перерыва общение с командой может помочь восстановить рабочий дух. Стоит проводить небольшие встречи, делиться впечатлениями о праздниках и обсуждать планы на будущее. Это не только наладит атмосферу в коллективе, но и позволит вернуться в рабочий процесс быстрее.

«Не забывайте, что возвращение к рабочему ритму требует времени. Позвольте себе немного расслабиться в течение дня — сделайте короткие перерывы, чтобы избежать переутомления. Медитация, прогулка или просто чашка чая может существенно улучшить ваше самочувствие и повысить продуктивность», - уточнила Елена Горелова.

Возврат к рабочему ритму после новогодних праздников может показаться трудной задачей, но следуя простым рекомендациям, можно сделать этот процесс более плавным и комфортным. Постепенный переход, установление целей, забота о здоровье и создание комфортной рабочей среды — все это способствует успешной адаптации после праздников. «Не забывайте, главное — это баланс между работой и отдыхом, который поможет вам не только легко вернуться к рутинной жизни, но и наслаждаться каждым рабочим моментом», - заключила психолог.