Общество

В Пскове 26 росгвардейцев присягнули на верность Родине

В Пскове состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудниками, поступившими на службу в подразделения вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Клятву соблюдать законодательство, уважать права и свободы человека, быть честными и мужественными, не щадя своей жизни, охранять правопорядок произнесли 26 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

В мероприятии приняли участие руководители территориального управления Росгвардии, ветераны ведомства и семьи сотрудников.

Перед принятием присяги в течение трех месяцев сотрудники прошли обучение в центре профессиональной подготовки регионального УМВД. Росгвардейцы изучили правовые дисциплины, основы оказания доврачебной помощи, отрабатывали боевые приёмы борьбы, повышали свою физическую и огневую подготовку.

В ближайшее время сотрудники Росгвардии приступят к несению службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.