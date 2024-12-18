Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Михаилом Ведерниковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

2024 год подходит к концу. Год был, как всегда, непростым, в то же время регион прожил его без глобальных катаклизмов, серьезных вызовов и угроз. Как губернатор оценивает социально-экономическую ситуацию в Псковской области? Что он относит к числу главных достижений в работе за год, в каких направлениях удалось достичь прорыва? Каковы планы на 2025 год? На эти и другие вопросы Михаил Ведерников ответит в беседе с ведущим Максимом Костиковым.

В эфире глава региона расскажет о судьбе псковских «долгостроев», о старте муниципальной реформы в оставшихся районах Псковской области, прольет свет на процесс перехода к одноглавой модели управления в Великих Луках, даст оценку кадровым перестановкам, которые произошли в области в 2024 году, назовет причину частой смены руководителей особой экономической зоны «Моглино» и оценит перспективы этого проекта, а также ответит на другие острые вопросы по региональной повестке.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Трансляция завершена