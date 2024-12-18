Общество

Россия заняла третье место в мире по количеству разводов

Порядка восьми разводов приходилось на десять новых бракосочетаний в России в 2024 году. Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения, сообщила советник генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова на пресс-конференции в Москве.

Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения - на восемь разводов приходилось десять новых бракосочетаний. Соответственно, страна по этому показателю вышла на третье место в мире по числу разводов», - сказала она.

В основе лежит системный тренд, связанный со снижением ценностной значимости института официального брака, пишет ТАСС.

«Это тренд не сегодняшнего дня, он долгосрочный, но сейчас мы получаем эффекты, которые выражаются в попытках граждан манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства», - добавила Елена Михайлова.