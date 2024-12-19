Общество

Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

«В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества. В честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», - приводит слова Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 800 мероприятий планируется провести в Псковской области к 80-летию Великой Победы в 2025 году.