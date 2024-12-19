Общество

На содержание дорожной сети в Великих Луках выделят 100 млн рублей

На выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети и иных проездов на территории Великих Лук в 2025 году выделят 100 миллионов рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Проект подразумевает большой перечень работ по благоустройству города. Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки».

На территории города будет проводиться очистка дорог от снега и пыли, очистка тротуаров, автобусных остановок. Также будет проводиться ремонт ливневок и очистка водоприемных колодцев. В перечень работ включили работу грейдера на грунтовых дорожных покрытиях. Планируется очистка железнодорожных путепроводов.

В числе прочих работ в городе установят новые мусорные урны, проведен ямочный ремонт и окраска металлических перил.

Подрядчика для проведения работ определят 10 января 2025 года. Контракт подразумевает выполнение работ в течение всего 2025 года.