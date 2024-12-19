Общество

Вечер волшебства: «Строгановъ» приглашает на Рождественский карнавал

Новогодние каникулы в Пскове обещают быть яркими, благодаря световой иллюминации, красочному оформлению улиц и общественных пространств. Не зря новым брендом региона стал проект «Рождество начинается здесь». «Строгановъ» не остался в стороне от самого главного праздника зимы и приглашает псковичей и гостей города на Рождественский карнавал.

О том, что ждет гостей мероприятия в этот волшебный вечер, узнала Псковская Лента Новостей.

6 января «Строгановъ» приглашает всех желающих на незабываемый вечер, полный волшебства. Рождественский карнавал обещает быть по-настоящему чудесным и незабываемым.

Пять причин провести ночь накануне Рождества в «Строгановъ»:

Welcome-напитки

Театр начинается с вешалки, а праздник — со встречи гостей. Приветственный напиток поможет создать легкое настроение и погрузиться в атмосферу волшебства.

Зажигательная программа с ведущим Максом Морозовым

Гостей ждут интерактивы, музыкальные и танцевальные конкурсы, розыгрыш призов и подарков, а также поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и праздничная дискотека. «Мы подготовили новую программу. Такого еще не было!», - рассказали организаторы праздника.

Вкусная кухня и уютная атмосфера

Стильный интерьер и вкусная кухня — то, за что любят «Строганов» псковичи и гости города. Участники Рождественского карнавала смогут по достоинству оценить изысканные закуски, приготовленные специально для этого события.

Яркие фото на память

Из окон «Строгановъ» открывается прекрасный вид на уникальные исторические памятники Покровскую башню и Мирожский монастырь. На фоне красоты древнего Пскова получатся шикарные фотографии. Тем более, весь вечер на празднике будет работать известный псковский фотограф Андрей Василевский.

Неожиданный сюрприз

«Мы готовим очень приятный сюрприз, детали которого пока не будем раскрывать», - рассказали организаторы.

Не упустите шанс стать частью этого чудесного события!

DRESS- CODE: вечерние платья и маски.

Стоимость — 1900 руб.

Более подробная информация и бронь по телефону: 709-909.

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