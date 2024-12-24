Общество

Слабый мороз ожидает псковичей в новогоднюю ночь

Слабый мороз ожидается в новогоднюю ночь в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«По предварительным данным, в новогоднюю ночь будет, скорее всего, небольшой мороз. Мы ожидаем, что температура понизится с 30 на 31 декабря, будет небольшой минус. Потом днем опять температуры могут дойти до плюсов, но сопровождаться это может осадками в виде снега. И вот как раз к концу дня 31-го температура начнет понижаться, и новогодняя ночь, и сам день 1-го января, и даже 2-го января, скорее всего, пройдут под знаком минус: от 0 до −5, - 2, - 7», - рассказала Тала Нещадимова.

Январские каникулы будут сопровождаться переменчивой погодой, с осадками в виде снега и дождя. Показатели температуры воздуха будут варьироваться около нуля.