Общество

Более 200 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области совместно с сотрудниками полиции провели на территории региона профилактическое мероприятие «Оружие». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Правоохранители проверили условия хранения гражданского оружия у 338 владельцев, пресекли 13 административных правонарушений, изъяли 27 единиц гладкоствольного оружия и 201 боеприпас.

Кроме того, в ходе мероприятия жители области добровольно сдали 10 единиц охотничьего оружия на утилизацию.

Профилактическое мероприятие проведено в целях недопущения фактов хищения гражданского оружия.