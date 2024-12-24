Общество

Украшать новогоднюю ель апельсинами предложили псковичам экоактивисты

Заменить неэкологичные новогодние украшения на ёлке можно сушенными мандаринами и апельсинами. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда» сообщил куратор юннатского движения в Псковской области Алексей Алексеев.

По его словам, из апельсинов и мандаринов можно сделать оригинальные новогодние украшения. Для этого нужно нарезать фрукты кружочками и высушить их в духовке. По желанию можно добавить специи, такие как кардамон или гвоздика. Затем кружочки фруктов можно развесить на ёлке.

«Довольно экологичный и бюджетный вариант», — отметил Алексей Алексеев.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».