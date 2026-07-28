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80 малых архитектурных форм установили в сквере у псковской гостиницы «Рижская»

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Продолжаются работы по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская». Уже установлено 80 малых архитектурных форм: 43 скамейки и 37 урн. В дальнейшем свободные места оснастят дополнительными МАФами, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Борис Елкин / Мах

Борис Елкин отметил, что содержание территории находится под особым вниманием. По правилам благоустройства, покос газонов проводится раз в месяц. Последний был 5-6 июля, следующий запланирован с 5 августа, с учетом погоды. В мае комиссия обследовала зеленые насаждения. Снос аварийных деревьев и санитарную обрезку выполнят после завершения основных работ на объекте.

Ремонт фонтана идет поэтапно. Сначала проходит восстановление облицовки и гидроизоляции – эти работы планируют завершить до 30 июля. Второй этап – устройство новой системы водоснабжения. Подрядчик определен, работы рассчитывают выполнить в течение августа.

 

На воркаут‑площадке уже уложено резиновое покрытие, концепция утверждена, сейчас завершается формирование документации. О сроках закупки и монтажа оборудования глава Пскова расскажет дополнительно. На прошлой неделе в детской игровой зоне смонтированы новые качели. 

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