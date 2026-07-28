В РФ определили, кто получит первую отечественную вакцину от меланомы

Взрослые пациенты с неоперабельной меланомой кожи могут первыми получить российскую вакцину, следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава.

Также отечественный препарат будет доступен:

тем, кому уже сделали операцию, — необходимо удаление всех метастатических очагов;

при рецидиве без метастазов в мозге;

пациентам с меланомой кожи IB-IV стадии, которым пока не провели противоопухолевого лечения, но запланировали хирургическое вмешательство;

онкобольным с отдаленными метастазами, не получавшим никакой лекарственной терапии.

В апреле в НМИЦ радиологии пациенту с меланомой впервые в клинической практике ввели персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак». Центр создал препарат в сотрудничестве с НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, пишет РИА Новости.