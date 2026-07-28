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В РФ определили, кто получит первую отечественную вакцину от меланомы

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Взрослые пациенты с неоперабельной меланомой кожи могут первыми получить российскую вакцину, следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава. 

Также отечественный препарат будет доступен:

  • тем, кому уже сделали операцию, — необходимо удаление всех метастатических очагов;
  • при рецидиве без метастазов в мозге;
  • пациентам с меланомой кожи IB-IV стадии, которым пока не провели противоопухолевого лечения, но запланировали хирургическое вмешательство;
  • онкобольным с отдаленными метастазами, не получавшим никакой лекарственной терапии.

В апреле в НМИЦ радиологии пациенту с меланомой впервые в клинической практике ввели персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак». Центр создал препарат в сотрудничестве с НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, пишет РИА Новости

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