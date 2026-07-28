За полгода пункт пропуска Куничина Гора в Печорском округе пересекли более 90 тысяч человек

За 6 месяцев 2026 года через пункты пропуска в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления проследовали более 3,8 млн граждан. Из них около 1,8 млн человек въехали в Российскую Федерацию, а около 1,9 млн выехали из страны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, через пункт пропуска Куничина Гора (Псковская область, Печорский округ) проследовали более 90 тысяч человек.

Наибольший пассажиропоток традиционно пришелся на аэропорт Пулково. Через воздушный пункт пропуска прошли 2,4 млн человек, а через МАПП Мамоново II (Калининградская область) - более 200 тысяч человек.

Чтобы минимизировать время прохождения таможенного контроля, Северо-Западное таможенное управление рекомендует заранее заполнить пассажирскую таможенную декларацию. На официальном сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам» размещены электронный бланк пассажирской таможенной декларации, доступный для скачивания, а также порядок ее заполнения. В этом же разделе находится информация о товарах, подлежащих обязательному таможенному декларированию, и другие полезные сведения, которые помогут подготовиться к пересечению таможенной границы ЕАЭС.