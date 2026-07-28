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Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС

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Wildberries и Ozon предоставили ФАС отчеты об исполнении предупреждений ведомства.

«Организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента реализации товара», — говорится в сообщении.

Также компании отменили привязку тарифов на логистику к ценам.

Кроме того, Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо «оригинал» будет отображаться «бренд проверен». Это соответствует политике маркетплейса по проверке подлинности, пишет РИА Новости

Меры позволят повысить прозрачность и предсказуемость стоимости доставки и снизят цены для потребителей, уточнили в ФАС.

Служба добавила, что сейчас разрабатываются поправки в закон о платформенной экономике, которые повлияют на размер комиссий площадок. 

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