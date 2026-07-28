Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС

Wildberries и Ozon предоставили ФАС отчеты об исполнении предупреждений ведомства.
Также компании отменили привязку тарифов на логистику к ценам.
Кроме того, Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо «оригинал» будет отображаться «бренд проверен». Это соответствует политике маркетплейса по проверке подлинности, пишет РИА Новости.
Меры позволят повысить прозрачность и предсказуемость стоимости доставки и снизят цены для потребителей, уточнили в ФАС.
Служба добавила, что сейчас разрабатываются поправки в закон о платформенной экономике, которые повлияют на размер комиссий площадок.