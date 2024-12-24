Общество

Жизнеспособна ли в России идея многоженства, ответил юрист

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил мусульманам РФ заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Юрист Анна Черепанова объяснила, почему идея многоженства в России никогда не будет жизнеспособна.

Сразу после провокационного заявления Генеральная прокуратура России направила запрос председателю ДУМ с требованием устранить нарушение закона. Ведомство подчеркнуло, что фетва, разрешающая многоженство, идет вразрез с действующим законодательством и основополагающими принципами государственной семейной политики, направленной на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей России.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости запрета многоженства через уголовное законодательство. Он убежден, что идея, касающаяся фетвы, разрешающей многоженство, весьма опасна и в определенной мере противоречит Конституции. С ним солидарна и Анна Черепанова, пишет RuNews24.ru.

«Это очень скользкая дорожка, которая несомненно бы привела к смуте в российском обществе. Если следовать логике, то следующим шагам был бы отказ мусульман следовать российским законам. Что дальше? Нарушение статей Уголовного кодекса?» — задается вопросом юрист.

По словам эксперта, ранее в УК РФ существовала статья 235 о запрете двоеженства или многоженства. Однако ее декриминализировали. По оценке Анны Черепановой, возвращение такой меры наказания могло бы изменить уклад некоторых российских семей.