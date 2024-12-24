Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков для юных псковичей

Рекомендации по выбору сладких подарков и игрушек для детей на онлайн-брифинге «Новогодний шопинг и права потребителей» дала заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Надежда Шаманская.

«При выборе сладких подарков для детей важно учитывать срок хранения продуктов, в том числе после вскрытия упаковки», — отметила Надежда Шаманская. Она добавила, что особое внимание следует уделять знаку ЕАС на пищевой продукции.

Заместитель начальника отдела также напомнила, что детям до трех лет сладости дарить не рекомендуется.

«Если вы выбираете сладкие подарки для старших детей, избегайте карамели в составе, отдавайте предпочтение натуральным сладостям, таким как пастила или шоколад без избыточного сахара», — пояснила она.

Что касается игрушек, которые могут идти в комплекте со сладкими подарками, Надежда Шаманская подчеркнула, что игрушка должна быть помещена в отдельную упаковку, которая не допускает контакт с пищевыми продуктами. Не должно быть никаких бьющихся предметов.